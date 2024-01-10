Каламата (представник другого дивізіону чемпіонату Греції) на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер українського воротаря – Максима Коваля.

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Угода з голкіпером розрахована на 1,5 року, а перебрався він до Греції з молдовського Шерифа на правах вільного агента. У поточному сезоні Максим зіграв за Шериф у 22 матчах, в яких пропустив 31 гол, втримавши ворота на замку лише в 7 поєдинках.

Нагадаємо, що Коваль є вихованцем запорізького Металурга, а з 2010 по 2019 належав Динамо. Втім, Максим за період в Києві чимало вирушав у оренди – в Говерлу, данський Оденсе, Депортіво Ла-Корунья та саудівський Аль-Фатех, куди перейшов остаточно в 2019-му. Із серпня 2022-го Коваль виступав за Шериф.

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