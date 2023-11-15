Не минуло й доби відтоді, як шляхи Урса Фішера і берлінського Уніона розійшлися. Однак, як повідомляє Bild, у послугах наставника зацікавлена збірна Швейцарії. Згідно з джерелом, Урс може очолити "наті" одразу після Євро-2024.

Уніон звільнив тренера, який вивів команду з другої Бундесліги в Лігу чемпіонів

Наразі головним тренером швейцарської команди є Мурат Якін, проте роботу колишнього захисника піддають серйозній критиці. Команда виграла тільки одну з останніх чотирьох ігор, зігравши при цьому внічию з Білоруссю (3:3). Після цього матчу у швейцарському сегменті Твіттера на перші ролі вийшов хештег #yakinout (Якіна геть!).

За п'ять років в Уніоні Фішер пройшов з Уніоном шлях від другої Бундесліги до групового етапу Ліги чемпіонів.

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