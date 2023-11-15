Не прошло и суток с тех пор, как пути Урса Фишера и берлинского Униона разошлись. Однако, как сообщает Bild, в услугах наставника заинтересована сборная Швейцарии. Согласно источнику, Урс может возглавить "нати" сразу после Евро-2024.

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В настоящее время главным тренером швейцарской команды является Мурат Якин, однако работу бывшего защитника подвергают серьёзной критике. Команда выиграла только одну из последних четырёх игр, сыграв при этом вничью с Беларусью (3:3). После этого матча в швейцарском сегменте Твиттера на первые роли вышел хештег #yakinout (Якин – вон!).

За пять лет в Унионе Фишер прошёл с Унионом путь от второй Бундеслиги до группового этапа Лиги чемпионов.

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