Уніон звільнив тренера, який вивів команду з другої Бундесліги в Лігу чемпіонів
Швейцарський фахівець Урс Фішер попрощався з Уніоном після п'яти років феноменальних успіхів.
Уніон та Фішер припинили співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони прийняли таке рішення після особистої розмови між тренером і президентом.
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Фішер очолив Уніон у 2018-му та відразу вивів з другого дивізіону в елітний. Маючи один з найскромніших бюджетів у Бундеслізі, Берлін постійно прогресував: 11, 7, 5 та 4 місця з сезону в сезон.
Швейцарець почергово вийшов з Уніоном у Лігу конференцій, Лігу Європи та Лігу чемпіонів. Урса торік визнали найкращим тренером Бундесліги.
У цьому сезоні Уніон забуксував і зазнав 13 поразок у 14 останніх матчах. На вихідних столична команда розгромно програла Байєру та опустилася на останнє місце в таблиці.
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