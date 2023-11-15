Швейцарський фахівець Урс Фішер попрощався з Уніоном після п'яти років феноменальних успіхів.

Уніон та Фішер припинили співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони прийняли таке рішення після особистої розмови між тренером і президентом.

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Фішер очолив Уніон у 2018-му та відразу вивів з другого дивізіону в елітний. Маючи один з найскромніших бюджетів у Бундеслізі, Берлін постійно прогресував: 11, 7, 5 та 4 місця з сезону в сезон.

Швейцарець почергово вийшов з Уніоном у Лігу конференцій, Лігу Європи та Лігу чемпіонів. Урса торік визнали найкращим тренером Бундесліги.

У цьому сезоні Уніон забуксував і зазнав 13 поразок у 14 останніх матчах. На вихідних столична команда розгромно програла Байєру та опустилася на останнє місце в таблиці.

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