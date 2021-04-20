Наполі отримав пропозицію стати 13-м клубом-засновником, стверджує Corriere dello Sport.

Баварія озвучила офіційну позицію щодо Європейської Суперліги

Представник JP Morgan (потенційно головного спонсора Суперліги) контактував з власником Наполі – Ауреліо Де Лаурентісом. Флорентіно Перес також обережно натякав про можливе включення Роми чи Наполі. Де Лаурентіс відомий своїм "комерційним" підходом до футболу і критикою УЄФА, тому приєднання клубу з півдня Італії до проекту виглядало б цілком логічно.

Нагадаємо, наразі серед засновників Суперліги є три представники Серії А – Ювентус, Інтер і Мілан.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі