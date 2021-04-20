Європейська Суперліга: відомий потенційний 13-й учасник
Дюжина європейських грандів продовжує шукати соратників для створення революційного турніру.
Наполі отримав пропозицію стати 13-м клубом-засновником, стверджує Corriere dello Sport.
Баварія озвучила офіційну позицію щодо Європейської Суперліги
Представник JP Morgan (потенційно головного спонсора Суперліги) контактував з власником Наполі – Ауреліо Де Лаурентісом. Флорентіно Перес також обережно натякав про можливе включення Роми чи Наполі. Де Лаурентіс відомий своїм "комерційним" підходом до футболу і критикою УЄФА, тому приєднання клубу з півдня Італії до проекту виглядало б цілком логічно.
Нагадаємо, наразі серед засновників Суперліги є три представники Серії А – Ювентус, Інтер і Мілан.
Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі