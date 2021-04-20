Наполи получил предложение стать 13-м клубом-учредителем, утверждает Corriere dello Sport.

Бавария озвучила официальную позицию относительно Европейской Суперлиги

Представитель JP Morgan (потенциально главного спонсора Суперлиги) контактировал с владельцем Наполи – Аурелио Де Лаурентисом. Флорентино Перес также осторожно намекал о возможном включении Ромы или Наполи. Де Лаурентис известен своим "коммерческим" подходом к футболу и критикой УЕФА, поэтому присоединение клуба с юга Италии к проекту выглядело бы вполне логично.

Напомним, сейчас среди учредителей Суперлиги три представителя серии А – Ювентус, Интер и Милан.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря