"Баварія не брала участі у плануванні Суперліги. Переконані, що на сьогодні ми вже маємо серйозну основу у футболі. Баварія вітає реформи Ліги чемпіонів, тому що ми вважаємо, що вони є правильним кроком для розвитку європейського футболу. Модифікований попередній раунд сприятиме посиленню напруги і додасть емоцій турніру.

Асоціація європейських клубів провела екстрене засідання через створення Суперліги – ПСЖ і Баварія взяли участь

Я не думаю, що Суперліга вирішить фінансові проблеми європейських клубів, які були спричинені коронавірусом. Швидше, всі європейські клуби повинні працювати у дусі солідарності, щоб гарантувати, що структура витрат, зокрема зарплати гравців, відповідають прибутку, щоб зробити європейський футбол більш раціональним", – цитує Румменігге офіційний сайт мюнхенців.

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі