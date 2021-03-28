Євро U-21: Німеччина врятувала нічию у двобої з Нідерландами, Угорщина поступилась Румунії
Відбулись чергові поєдинки групового етапу Євро серед молодіжних команд. Читайте звіт на Футбол 24.
Євро U-21. Груповий етап, 2 тур
Група А
Угорщина – Румунія – 1:2
Голи: Чонка, 56 – Мецан, 70, Пескану, 87
Вилучення: Секе, 42 (У)
Німеччина – Нідерланди – 1:1
Гол: Нмеча, 84 – Клюйверт, 48
Група В
Словенія – Чехія – 1:1
Голи: Матко, 32 – Прелеч, 82 (аг.)
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Угорщина відкрила рахунок у двобої з румунами, але святкувати перемогу для номінальних господарів було рано. Гості незадовго до фінального свистка переламали хід гри та здобули три очки.
У центральному матчі групи А Німеччина та Нідерланди не виявили сильнішого. Джастін Клюйверт вивів "помаранчевих" вперед на старті другого тайму, але німці все ж вирвали нічию незадовго до фінального свистка. Бундестім розташувався на першій сходинці групи А, поступаючись румунам лише за додатковими показниками. Нідерланди – треті, відстань від лідерів становить два очки.
Словенія та Чехія розписали бойову нічию та ще більше закрутили інтригу у групі В, де кожна з команд зберігає шанси на вихід у плей-офф.
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