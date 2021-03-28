Євро U-21. Груповий етап, 2 тур

Група А

Угорщина – Румунія – 1:2

Голи: Чонка, 56 – Мецан, 70, Пескану, 87

Вилучення: Секе, 42 (У)

Німеччина – Нідерланди – 1:1

Гол: Нмеча, 84 – Клюйверт, 48

Група В

Словенія – Чехія – 1:1

Голи: Матко, 32 – Прелеч, 82 (аг.)

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Угорщина відкрила рахунок у двобої з румунами, але святкувати перемогу для номінальних господарів було рано. Гості незадовго до фінального свистка переламали хід гри та здобули три очки.

У центральному матчі групи А Німеччина та Нідерланди не виявили сильнішого. Джастін Клюйверт вивів "помаранчевих" вперед на старті другого тайму, але німці все ж вирвали нічию незадовго до фінального свистка. Бундестім розташувався на першій сходинці групи А, поступаючись румунам лише за додатковими показниками. Нідерланди – треті, відстань від лідерів становить два очки.

Словенія та Чехія розписали бойову нічию та ще більше закрутили інтригу у групі В, де кожна з команд зберігає шанси на вихід у плей-офф.

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