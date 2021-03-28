Євро U-21. Груповий етап, 2 тур

Група В

Іспанія – Італія – 0:0

Вилучення: Мінгеса, 87 – Скамакка, 87, Ловато, 86

Ще до гри Пауло Ніколато повинен був вирішити кілька кадрових проблем. Італія й так приїхала на турнір без кількох важливих виконавців, а після першого туру втрат додалося. Сандро Тоналі та Рікардо Маркіцца заробили вилучення в першому турі, а Маттео Габбія отримав дисциплінарне покарання. Натомість піренейці зробили лише дві зміни – Браїм Діас перемістився у запас, звільнивши місце для Ману Гарсії, а замість Піти вийшов Оскар Мінгеса. Так, це саме той центрбек Барселони, про якого ви подумали.

Вже зі старту стало зрозуміло, за яким сценарієм розвиватимуться події. Іспанія забрала м'яч, а Італія компактно сіла в обороні. Щоправда, навіть цього іноді не вистачало, щоб стримати прудконогого Кукурелью. Вихованець Барселони був найпомітнішим на полі, регулярно створюючи гостроту та змінюючи позиції. Апеннінці, коли отримували м'яч, намагалися якомога швидше дістатися до воріт суперника. За півгодини гри перевага піренейців у володінні м'ячем складала 67% на 33%, а кількість передач могла б порадувати визнаних поціновувачів конструктивного футболу – 210 на 70.

Парадоксально, але найнебезпечніший момент створила Італія. Це Давід Фраттезі підібрав м'яч у середині поля, пройшов до лінії штрафного і потужно пробив. Голкіпер з великими проблемами дістав м'яч з-під поперечини і перевів на кутовий. Загалом "адзурріні" виглядали якщо не переконливіше, то солідніше. Так, володіння було за Іспанією, але це "Ла рохіта" не завдала жодного удару в площину на увесь перший тайм.

У другому таймі перевага Іспанії вже не була такою разючою. Схоже, італійці зрозуміли, що можуть не лише відбиватися. Але з м'ячем підопічні Пауло Ніколато виглядали менш переконливо. Позиційні атаки не для них. Не дивно, що єдиний свій момент вони створили у контрвипаді. Фработта промчав лівим флангом і прострілив на 11 метрів, а там – нікого.

Другий матч поспіль Італія завершувала вдев'ятьох. Скамакка отримав дві жовті за фоли в атаці. Другий епізод спровокував сутичку, в якій Мінгеса отримав пряму червону, а Ровелла – ще одну жовту. У більшості Іспанія повинна була брати перемогу. За 5 хвилин команда Луїса Де ла Фуенте мала для цього більше моментів, ніж за увесь матч. Однак справжні дива творив голкіпер Італії. Але перед самісіньким свистком рикошет від свого захисника не залишив шансів і Корнесеккі – м'яч по-зрадницьки опустився поруч з дев'яткою. Божевільна нічия. Дарма, що без голів.