Евро U-21. Групповой этап, 2 тур

Группа А

Венгрия – Румыния – 1:2

Голы: Чонка, 56 – Мецан, 70, Песканте, 87

Удаление: Секе, 42 (В)

Германия – Нидерланды – 1:1

Гол: Нмеча, 84 – Клюйверт, 48

Группа В

Словения – Чехия – 1:1

Голы: Матка, 32 – Прелеч, 82 (аг.)

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Венгрия открыла счет в поединке с румынами, но праздновать победу для номинальных хозяев было рано. Гости незадолго до финального свистка переломили ход игры и одержали три очка.

В центральном матче группы А Германия и Нидерланды не выявили сильнейшего. Джастин Клюйверт вывел "оранжевых" вперед на старте второго тайма, но немцы все же вырвали ничью незадолго до финального свистка. Бундестим расположился на первой строчке группы А, уступая румынам только по дополнительным показателям. Нидерланды – третьи, расстояние от лидеров составляет два очка.

Словения и Чехия расписали боевую ничью и еще больше закрутили интригу в группе В, где каждая из команд сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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