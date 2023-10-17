У вівторок, 17 жовтня, відбулися матчі 8-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 у групі H. Результат і огляд поєдинків Сан-Маріно – Данія та Північна Ірландія – Словенія читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація

8-й тур, група H

Сан-Маріно – Данія – 1:2

Голи: Голінуччі, 61 – Хьойлунд, 42, Поульсен, 70

Північна Ірландія – Словенія – 0:1

Гол: Гнезда Черін, 5

Вилучення: Чарльз, 59

Перемога Казахстану над Фінляндією означала, що сьогодні путівку до фінальної частини Євро-2024 у групі H ніхто собі не забезпечував. Словенія з Данією мали по 16 пунктів і гостювали в аутсайдерів групи – Північної Ірландії та Сан-Маріно відповідно.

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Словенці забили вже в дебюті, вдало виконавши штрафний, і зберегли перевагу до фінального свистка. А от Сан-Маріно проти Данії протримався майже тайм. Лише на 42-й хвилині Расмус Хьойлунд відкрив рахунок потужним ударом у ближній кут. Але на 61-й хвилині господарі відігралися, забивши у відповідь. Перший гол Сан-Маріно в офіційних матчах з вересня 2021 року!

| GOAL: SAN MARINO HAVE SCORED!!



San Marino 1-1 Denmarkpic.twitter.com/dASlervq3z — CentreGoals. (@centregoals) October 17, 2023

Данія таки дотиснула аутсайдера, але матч зовсім не став для неї легкою прогулянкою. У Данії та Словенії по 19 очок. Казахстан має 15 і ще зберігає шанси на пряму путівку. Фінляндія готується до плей-офф Ліги націй – 12 балів за два тури до фінішу.

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