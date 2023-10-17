Фінляндія і Казахстан зіграли у 8-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 8-й тур

Група H

Фінляндія – Казахстан – 1:2

Голи: Тейлор, 28 – Зайнутдінов, 77 (пен), 89

Обидві збірні ще зберігали шанси посісте друге місце, але для цього потрібно було обов'язково набирати три очки. Фінляндія у першому таймі мала більше моментів, проте змогла реалізувати тільки один.

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Підопічні Канерви забили на 28-й хвилині. Роберт Тейлор – одноклубник Ліонеля Мессі та Сергія Кривцова в Інтері Маямі – ударом зі штрафного відкрив рахунок. Є питання до кіпера гостей – Ігор Шацький невдало виставив стінку, і сам не врятував. Цей гол став єдиним у першому таймі.

Після сильних 45-ти хвилин фіни почали відверто клеїти дурня. Покарання не забарилося. Якщо перший момент Казахстан не використав (поперечина зіграла за господарів), то то на 75-й хвилині гості отримали право на пенальті за гру рукою. Зайнутдінов 11-метровий реалізував, а на 89-й хвилині він же ударом головою приніс Казахстану перемогу!

Казахстан набрав 15 очок і піднявся на третє місце, обійшовши Фінляндію, в якої залишилося 12. Данія і Словенія мають по 16 балів і матч у запасі. Фіни, схоже, спробують вийти на Євро тільки через плей-офф Ліги націй.

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