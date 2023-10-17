Во вторник, 17 октября, состоялись матчи 8-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 в группе H. Результат и обзор поединков Сан-Марино – Дания и Северная Ирландия – Словения читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация

8-й тур, группа H

Сан-Марино – Дания – 1:2

Голы: Голинуччи, 61 – Хейлунд, 42, Поульсен, 70

Северная Ирландия – Словения – 0:1

Гол: Гнезда Черин, 5

Удаление: Чарльз, 59

Победа Казахстана над Финляндией означала, что сегодня путевку в финальную часть Евро-2024 в группе H никто себе не обеспечивал. Словения с Данией имели по 16 пунктов и гостили у аутсайдеров группы – Северной Ирландии и Сан-Марино соответственно.

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Словенцы забили уже в дебюте, удачно исполнив штрафной, и сохранили преимущество до финального свистка. А вот Сан-Марино против Дании продержался почти тайм. Лишь на 42-й минуте Расмус Хейлунд открыл счет мощным ударом в ближний угол. Но на 61-й минуте хозяева отыгрались, забив в ответ. Первый гол Сан-Марино в официальных матчах с сентября 2021!

| GOAL: SAN MARINO HAVE SCORED!!



San Marino 1-1 Denmarkpic.twitter.com/dASlervq3z — CentreGoals. (@centregoals) October 17, 2023

Дания таки дожала аутсайдера, но матч совсем не стал для нее легкой прогулкой. У Дании и Словении по 19 очков. Казахстан имеет 15 и сохраняет шансы на прямую путевку. Финляндия готовится к плей-офф Лиги наций – 12 баллов за два тура до финиша.

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