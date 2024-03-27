Збірна України перемогла Ісландію (2:1) і зіграє на чемпіонаті Європи-2024, який відбудеться в Німеччині. Календар матчів групи E – у цій новині на "Футбол 24".

Євро-2024: з ким, коли і де зіграє збірна України в Німеччині / УАФ

Збірна України вчетверте поспіль зіграє на чемпіонаті Європи. Команда Сергія Реброва в основному відборі посіла третє місце групи С, пропустиши на Євро-2024 Англію та Італію. "Синьо-жовті" змушені були пробиватися на турнір через плей-офф і впоралися з цим завданням.

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У півфіналі плей-офф збірна України здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1). Вирішальний матч проти Ісландії пройшов за таким же сценарієм – команда Реброва пропустила першою, але забила двічі у відповідь та здобула путівку на Євро-2024.

Ще 2 грудня стало відомо, що переможець Шляху B стикових матчів (ним 26 березня стала Україна) гратиме у групі Е. Суперниками нашої збірної у груповому турнірі Євро-2024 стануть Бельгія, Румунія і Словаччина.

Календар матчів збірної України у груповому турнірі Євро-2024:

17 червня. Мюнхен. Румунія – Україна (16:00 за київським часом).

21 червня. Дюссельдорф. Словаччина – Україна (16:00 за київським часом).

26 червня. Штутгарт. Україна – Бельгія (19:00 за київським часом).

Чемпіонат Європи триватиме з 14 червня по 14 липня в десяти містах Німеччини. До 1/8 фіналу Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також 4 найкращі збірні з шести.

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