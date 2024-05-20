"Довбик наразі один з найкращих не лише у своєму клубі, але й загалом в Іспанії. Він дійсно в порядку. Він чудово обирає позицію на полі, його вирізняє вміння читати гру. Завдяки цьому він і забиває багато голів.

"Я завжди на зв'язку з Миколенком": Ребров – про травму лідера Евертона та можливі сюрпризи у заявці на Євро-2024

У Сікана дуже агресивна манера гри, він вправно пресингує, вміє вибороти м'яч та потім зберегти його. Мені подобається як він грає, вважаю, що він цілком заслужено забиває багато м'ячів у чемпіонаті Україні. Ванат також багато забиває у внутрішніх змаганнях, він має чудову ліву ногу. Як на мене, він також може виконувати роль вінгера.

У Реброва дійсно цікавий вибір, тому що він має в своєму розпорядженні нападників з різними характеристиками", – цитує Яремчука "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Довбик у поточному сезоні забив 22 голи у 40 матчах, Сікан оформив 16 м'ячів у 41 поєдинку, а Ванат у 30 іграх 14 разів залишав свій автограф у воротах суперника. Натомість Яремчук зумів лише 4 рази засмучував голкіперів з 29-ти можливих.

Циганков створив 2 голи, Довбик поров і забив, Яремчук просто поров – перемога не принесла Жироні ще один турнір