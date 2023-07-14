Юнацький чемпіонат Європи у Мальті наближається до свого завершення.

Євро-2023 U-21, півфінали

Португалія – Норвегія – 5:0

Голи: Густаво Са, 4, Уго Феліш, 17 (пен.), Рібейру, 23, 66, Боржес, 69

Іспанія – Італія – 2:3

Голи: Барбера, 58, Гасіоровскі, 74 – Віньято, 52, Пізіллі, 66, Ліпані, 85

Монструозна Португалія залишається бездоганною упродовж всієї дистанції. Юні "навегадорес" виграли усі 3 матчі кваліфікації, потім усі 3 в групі, а тепер не залишили мокрого місця від норвежців у півфіналі. Один з голів в активі молодшого брата Жоау Феліша – Уго.

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Піренейського фіналу не вийде через Італію, яка вибила Іспанію у значно напруженішому півфіналі. Після "сухого" першого тайму почалася шалена перестрілка, але італійці завжди були на крок попереду. Вирішальний гол в активі хавбека Луки Ліпані з Дженоа.

Фінал відбудеться у неділю, 16 липня. На груповій стадії аналогічний матч завершився побиттям міні-"Скуадри" 1:5. Португалія востаннє вигравала юнацьке Євро 5 років тому, а Італія аж 20.

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