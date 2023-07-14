Евро-2023 U-21, полуфиналы

Португалия – Норвегия – 5:0

Голы: Густаво Са, 4, Уго Фелиш, 17 (пен.), Рибейру, 23, 66, Боржес, 69

Испания – Италия – 2:3

Голы: Барбера, 58, Гасиоровски, 74 – Виньято, 52, Пизилли, 66, Липани, 85

Монструозная Португалия остается безупречной на протяжении всей дистанции. Юные "навегадорес" выиграли все 3 матча квалификации, затем все 3 в группе, а теперь не оставили мокрого места от норвежцев в полуфинале. Один из голов в активе младшего брата Жоау Фелиша – Уго.

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Пиренейский финал не выйдет из-за Италии, которая выбила Испанию в куда более напряженном полуфинале. После "сухого" первого тайма началась безумная перестрелка, но итальянцы всегда были на шаг впереди. Решающий гол в активе хавбека Луки Липани из Дженоа.

Финал пройдет в воскресенье, 16 июля. На групповой стадии аналогичный матч завершился избиением мини-"Скуадры" 1:5. Португалия последний раз выигрывала юношеское Евро 5 лет назад, а Италия аж 20.

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