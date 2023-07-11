На молодіжному чемпіонаті Європи дві команди вже занадто виділялись на тлі інших.

УЄФА оголосив офіційну символічну збірну за підсумками турніру, який приймали Румунія та Грузія.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років

Усі місця розподілили між собою фіналісти Євро. Англія делегувала 6 представників, а Іспанія – 5. У збірній України також вистачало яскравих виступів (Трубін, Таловєров, Судаков, Бондаренко тощо), однак перевага двох грандів була занадто помітною. У півфіналі іспанці розбили наших хлопців з рахунком 5:1, а Англія знищила Ізраїль (3:0).

Нагадаємо, наступний молодіжний Євро відбудеться 2025 року у Словаччині. До того збірна України встигне виступити на паризькій Олімпіаді.

Ярмарок талантів, або Кого з українців продадуть після Євро-2023