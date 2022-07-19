Футбол може бути занадто жорстоким / фото з відкритих джерел

Кілька днів тому Іттіхад зазнав нищівної поразки від іншого середняка Прем'єр-ліги Єгипту. Кераміка Клеопатра розбила суперників з рахунком 5:0. Єхію почали цькувати вболівальники, він не витримав і покинув поле.

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Наступного дня 34-річний голкіпер завершив кар'єру. Єгипетські ЗМІ повідомляють, що на поєдинок проти Кераміки Єхія вийшов після трагедії у сім'ї – за 4 дні до гри помер його брат.

"Я більше не гратиму у футбол! Дякую єгипетським уболівальникам за підтримку. Після вчорашніх подій я вирішив раз і назавжди піти з футболу", – заявив Ахмед Єхія.

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