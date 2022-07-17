Гравці команди Ремо Старз стверджують, що скандальний фінал чемпіонату штату Огун у Нігерії не був договірним.

Нещодавно в Нігерії розіграли епічну серію пенальті, аналогів якій знайти складно. Футболісти Ремо Старз програли команді Іджебу Юнайтед в серії післяматчевих 11-метрових. Те, як вони били пенальті, розлетілося світом – один із гравців навмисне запустив м'яч в аут у район кутового прапорця.

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Переважна більшість (і небезпідставно) вважали цей матч договірним, але гравці та керівники Ремо Старз категорично заперечують це. Водночас визнають, що не забивали свідомо.

"Наша команда вчинила так через погане суддівство впродовж усього матчу. Взагалі, Ремо Старз дуже розчарований рівнем як арбітражу, так і організації змагань. Якби цей матч був договірним, ми б навряд чи транслювали його в прямому ефірі у соцмережах. Люди просто захотіли привернути увагу.

Ми взагалі не хотіли бити ці пенальті, але команді погрожували дискваліфікацією", – цитує Майкла Онікуте (директора Ремо Старз) Goal.com.

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