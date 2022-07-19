Египетский голкипер из-за травли в слезах ушел с поля посреди матча и на следующий день завершил карьеру
Вратарь Иттихада Ахмед Йехия решил прекратить выступления на профессиональном уровне.
Несколько дней назад Иттихад потерпел сокрушительное поражение от другого середняка Премьер-лиги Египта. Керамика Клеопатра разбила соперников со счётом 5:0. Йехию начали травить болельщики, он не выдержал и покинул поле.
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На следующий день 34-летний голкипер завершил карьеру. Египетские СМИ сообщают, что на поединок против Керамики Йехия вышел после трагедии в семье – за 4 дня до игры скончался его брат.
"Я больше не буду играть в футбол! Спасибо египетским болельщикам за поддержку. После вчерашних событий я решил раз и навсегда уйти из футбола", – заявил Ахмед Йехия.
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