Футбол может быть слишком жестоким / фото из открытых источников

Несколько дней назад Иттихад потерпел сокрушительное поражение от другого середняка Премьер-лиги Египта. Керамика Клеопатра разбила соперников со счётом 5:0. Йехию начали травить болельщики, он не выдержал и покинул поле.

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На следующий день 34-летний голкипер завершил карьеру. Египетские СМИ сообщают, что на поединок против Керамики Йехия вышел после трагедии в семье – за 4 дня до игры скончался его брат.

"Я больше не буду играть в футбол! Спасибо египетским болельщикам за поддержку. После вчерашних событий я решил раз и навсегда уйти из футбола", – заявил Ахмед Йехия.

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