КАН-2023, 1/8 фіналу

Екваторіальна Гвінея – Гвінея – 0:1

Гол: Байо, 90+8

Вилучення: Бікоро, 55 (Е)

Нереалізований пенальті: Нсуе, 68 (Е)

Екваторіальна Гвінея наробила галасу, вигравши групу з Нігерією та Кот-д'Івуаром. Гвінея також отримала складний квартет, де нав'язала боротьбу Сенегалу та Камеруну.

Нігерія переграла Камерун завдяки дублю Лукмана та вийшла у чвертьфінал КАН-2023

Лідери гвінейської збірної перебувають у поганій формі. Сьогоднішній матч Гірассі та Кейта розпочали в запасі та вийшли лише в другому таймі. Тому екваторіали мали хороші шанси.

До перерви команди не створили жодного моменту. Гра активізувалася вже в другій 45-хвилинці. Екваторіальна Гвінея залишилася в меншості після дурного фолу Бікоро – заїхав ногою по ребрах супернику.

Навіть за таких умов "іспанська" Гвінея могла вирвати перемогу. Сальвадор вдало підставився під фол у чужому штрафному. Однак найкращий бомбардир турніру Нсуе (5 голів) не реалізував пенальті.

До кінця основного часу єдиний гольовий епізод створили зірки Бундесліги. Кейта навісив, а Гірассі пробив під поперечину – голкіпер дістав м'яч. А в компенсований час Гвінея вирвала перемогу.

Байо замкнув простріл з флангу від Діакіте та вивів Гвінею у чвертьфінал Кубка африканських націй. Справжній герой, адже саме він отримав по ребрах від Бікоро, внаслідок чого гвінейці грали другий тайм у більшості.