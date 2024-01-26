Півзахисник збірної Єгипту поставив під загрозу свої подальші виступи на Кубку африканських націй.

Команда і так змушена обходитися без головної зірки. Мохамед Салах через ушкодження не зіграє навіть у фіналі КАН, якщо збірна Єгипту туди проб'ється. Також у лазареті опинився Емам Ашур.

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Однак травму півзахисника каїрського Аль-Ахлі цілком справедливо можна назвати ідіотською. Ашур заробив струс мозку під час невдалої спроби зробити сальто на тренуванні команди. Його негайно госпіталізували. повідомляє Africa Facts Zone.

Нагадаємо, у своїй групі на КАН Єгипет посів друге місце – набрав три очки, розписавши три нічиї (щоразу з рахунком 2:2). У 1/8 фіналу "фараони" зіграють проти ДР Конго, матч запланований на 28 січня.

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