У середу, 24 січня, завершився груповий турнір КАН-2023. Рахунок і огляд матчів, а також хто вийшов в 1/8 фіналу, читайте на "Футбол 24".

КАН-2023, 3-й тур

Група F

Замбія – Марокко – 0:1

Гол: Зієш, 37

Танзанія – ДР Конго – 0:0

Перед останнім туром групи F всі чотири команди зберігали шанси на вихід у плей-офф Кубка африканських націй. Захисник Шахтаря Новатус Міроші відбув дискваліфікацію за вилучення в першому турі. Танзанієць вийшов у старті своєї збірної на матч проти ДР Конго. Гра завершилася нульовою нічиєю – Танзанія з двома очками фінішувала останньою. ДР Конго зіграє в 1/8 фіналу, посівши друге місце.

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В іншому матчі Марокко розібралося зі Замбією. Наприкінці першого тайму забив Хакім Зієш, який був першим на підбиранні та спрямував м'яч у сітку з лінії воротарського. Цей гол став єдиним у матчі. Марокканці набрали 7 очок і фінішували першими. Замбія третя, але тільки два очки не дозволили їй вийти в плей-офф. Туди проліз господар змагань – Кот-д'Івуар.

Ці два матчі завершили груповий турнір КАН-2023. У плей-офф вийшли 12 команд, які посіли перші два місця у кожному з шести квартетів, а також чотири найкращі команди-володарі третіх місць.

Усі пари 1/8 фіналу Кубка Африки:

Ангола – Намібія

Нігерія – Камерун

Екваторіальна Гвінея – Гвінея

Єгипет – ДР Конго

Кабо-Верде – Мавританія

Сенегал – Кот-Д'Івуар

Малі – Буркіна-Фасо

Марокко – ПАР.

Стадія 1/8 фіналу стартує в суботу, 27 січня, і триватиме до 30 числа. Фінал Кубка Африки запланований на 11 лютого.