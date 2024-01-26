Полузащитник сборной Египта Эмам Ашур поставил под угрозу свои выступления на Кубке африканских наций.

Команда и так вынуждена обходиться без главной звезды. Мохамед Салах по причине повреждения не сыграет даже в финале КАН, если сборная Египта туда пробьется. Также в лазарете оказался Эмам Ашур.

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Однако травму полузащитника каирского Аль-Ахли вполне справедливо можно назвать идиотской. Ашур заработал сотрясение мозга во время неудачной попытки совершить сальто на тренировке команды. Его немедленно госпитализировали, сообщает Africa Facts Zone.

Напомним, в своей группе на КАН Египет занял второе место – набрал три очка, расписав три ничьи (каждый раз со счетом 2:2). В 1/8 финала "фараоны" сыграют против ДР Конго, матч запланирован на 28 января.

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