"Наскільки я розумію, єдиного пулу не буде. Не можу зараз офіційно дати інформацію, бо це все зараз обговорюється, але, наскільки мені відомо, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Металіст виявили бажання показувати свої матчі на загальнонаціональному каналі і прийняли пропозицію "1+1", що за виробництво, яке буде робити група компаній "1+1", ці поєдинки транслюватимуться на її платформах.

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Щодо Руху, то Григорій Козловський сказав мені, що вони збираються робити виробництво і показувати матчі на власному Youtube. Вони не готові співпрацювати з Setanta Sports і будуть реалізувати свої права так, як вважають за потрібне", – розповів Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, УПЛ офіційно отримала єдиного транслятора – матчі чемпіонату України показуватиме міжнародна телекомпанія Setanta Sports.

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