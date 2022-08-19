"Насколько я понимаю, единого пула не будет. Не могу сейчас официально дать информацию, потому что это все сейчас обсуждается, но, насколько мне известно, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Металлист выявили желание показывать свои матчи на общенациональном канале и приняли предложение "1+1", что за производство, какое будет делать группа компаний "1+1", эти поединки будут транслироваться на ее платформах.

УПЛ официально получила единого транслятора – известны условия исторического контракта на миллионы долларов

Что касается Руха, то Григорий Козловский сказал мне, что они собираются производить производство и показывать матчи на собственном Youtube. Они не готовы сотрудничать с Setanta Sports и будут реализовать свои права так, как считают нужным", – рассказал Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, УПЛ официально получила единого транслятора – матчи чемпионата Украины планирует показывать международная телекомпания Setanta Sports.

"Десь в Італії Де Дзербі сьорбнув вина": Динамо в нокдауні, велика претензія до УЄФА, а Циганков не поїде в АПЛ