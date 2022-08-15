Офіційним транслятором УПЛ стала міжнародна телекомпанія Setanta Sports. Контракт розраховано на 3 сезони, загальна сума складає 16,2 мільйонів доларів. Рішення ухвалене більшістю голосів клубів-учасників, інформує офіційний сайт УПЛ.

Суркіс пояснив позицію Динамо щодо телепулу, навівши приклад з трансляцій матчів Ліги чемпіонів

Матчі чемпіонату України у преміум якості будуть доступні для глядачів на 3-х майданчиках:

– Лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі + решта у записі);

– ОТТ платформа Setanta Sports (всі матчі у прямому ефірі);

– Youtube канал Setanta Sports (2 матчі у прямому ефірі + всі матчі у записі через 15 хвилин після фінального свистка).

Раніше повідомлялося, що проти пропозиції Setanta Sports виступали 4 клуби – Динамо, Рух, Зоря, СК Дніпро-1.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг