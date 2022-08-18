Наші найгірші побоювання підтвердились. Клас Бенфіки виявився значно вищим за рівень теперішнього Динамо. Великих претензій до команди Луческу немає. Щоправда, деяких помилок (зокрема і результативних) можна було уникнути.

Слово експертам.

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Головред спочилого в Бозі журналу Футбол Артем Франков якраз про ці помилки...

Андрій Твердохліб, головний редактор сайту Чемпіон, спокійний як удав. Адже очікував саме такого підсумку і навіть рахунок вгадав зі 100-відсотковою точністю.

Коментатор і воїн Вадим Скічко озвучує вирок цій дуелі.

А ось відомому футбольному оглядачу Василю Обаразу гра Динамо цього разу "зайшла".

Євген Блажко, колишній головний редактор сайту SportArena, зауважив цікаве.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко має претензії не до Динамо, а до... УЄФА.

Блогер Михайло Смоловий стисло пробігся обома таймами з тактичної (і не тільки) точки зору.

Данило Вереітін, ведучий телеграм-каналу Рахунок на табло, за традицією охоплює якомога ширшу гаму події і не обмежує себе в яскравих епітетах.

Підсумовує вчорашній матч найкращий пікчер країни (і незамінний автор Футбол 24) Михайло Юхименко.

Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол