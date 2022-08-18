"Десь в Італії Де Дзербі сьорбнув вина": Динамо в нокдауні, велика претензія до УЄФА, а Циганков не поїде в АПЛ
Перша реакція експертного легіону на матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Бенфіка (0:2).
Наші найгірші побоювання підтвердились. Клас Бенфіки виявився значно вищим за рівень теперішнього Динамо. Великих претензій до команди Луческу немає. Щоправда, деяких помилок (зокрема і результативних) можна було уникнути.
Слово експертам.
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Головред спочилого в Бозі журналу Футбол Артем Франков якраз про ці помилки...
Андрій Твердохліб, головний редактор сайту Чемпіон, спокійний як удав. Адже очікував саме такого підсумку і навіть рахунок вгадав зі 100-відсотковою точністю.
Коментатор і воїн Вадим Скічко озвучує вирок цій дуелі.
А ось відомому футбольному оглядачу Василю Обаразу гра Динамо цього разу "зайшла".
Євген Блажко, колишній головний редактор сайту SportArena, зауважив цікаве.
Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко має претензії не до Динамо, а до... УЄФА.
Блогер Михайло Смоловий стисло пробігся обома таймами з тактичної (і не тільки) точки зору.
Данило Вереітін, ведучий телеграм-каналу Рахунок на табло, за традицією охоплює якомога ширшу гаму події і не обмежує себе в яскравих епітетах.
Підсумовує вчорашній матч найкращий пікчер країни (і незамінний автор Футбол 24) Михайло Юхименко.
Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол