Пристрасті навколо створення єдиного телепулу української Прем'єр-ліги набирають обертів. Одразу 4 клуби не підтримали ідею.

Окрім Динамо, яке нібито зірвало процедуру створення телепулу, проти пропозиції Setanta Sports виступили ще Зоря, СК Дніпро-1 та Рух, інформує журналіст Ігор Бурбас.

Динамо зірвало створення єдиного телепулу, – журналіст

Усі решта, тобто абсолютна більшість, проголосували "за". Це означає, що єдиний телепул все ж створюють. Водночас "розкольникам" погрожують санкціями, наголошує джерело. Йдеться про фінансові штрафи, зняття очок та навіть виключення зі змагань.

Нагадаємо, сьогодні відбулось засідання усіх команд української еліти щодо багатостраждального телепулу. Основним кандидатом була Setanta Sports, яка пропонувала клубам по 94 тисячі доларів заробітку в сезоні 2022/23.

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