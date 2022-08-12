Єдиного телепулу знову може не бути. Представники киян виступили проти цієї ідеї.

Сьогодні, 12 серпня, відбулось вирішальне засідання щодо створення єдиного телепулу УПЛ. Втім, воно завершилось безрезультатно. Про це повідомив Ігор Бурбас.

УПЛ розпочала тендер на трансляцію матчів

"Динамо невблаганне і знову зірвало створення єдиного телепулу. Хоча до останнього залишались надії. Подробиці згодом", – написав журналіст у своєму Telegram-каналі. Раніше представники киян заявляли, що їм не подобаються пропозиції і вони готові передати права на безкоштовну трансляцію. Також серед критиків телепулу були Рух, Зоря та СК Дніпро-1.

Нагадаємо, основним претендентом на трансляцію поєдинків елітного дивізіону преса називає Setanta Sports. Її фінансова пропозиція становить 16,2 млн доларів на 3 сезони. Клуби у кампанії 2022/23 мали б отримати по 94 тисячі доларів.

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