Журналіст Ігор Циганик переконаний, що наразі немає передумов для відходу Артема Довбика з дніпровського клубу.

"На цей сезон Довбик залишається в Дніпрі-1. Я так розумію, що так буде. Є завдання, є бажання, є можливість спробувати… Скажемо так, до кваліфікації Ліги Європи він залишається на 100 відсотків.

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Що буде далі – подивимося. У нього, по-моєму, ще 2 роки контракту. Немає такого, що його треба продавати або перепідписувати", – заявив Циганик в авторській програмі на YouTube.

Нагадаємо, серед претендентів на Артема називали Торіно, Галатасарай та ще низку клубів, але жоден з них не задовольнив фінансові запити "спортклубівців" (12-13 млн євро). За дніпрян форвард виступає вже 2 роки.

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