Нападник збірної України Артем Довбик справді має варіанти в Італії, але здійснити трансфер не так просто.

СК Дніпро-1 розраховує солідно заробити на переході свого футболіста. Дніпряни встановили цінник на рівні 12-13 млн євро, але жоден із претендентів навіть не наблизився до цієї суми.

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Фактично пропозиції щодо Довбика робили лише Торіно та Галатасарай. Італійці пропонували 8 млн євро, а турки до цієї цифри були готові додати певні бонуси. Болонья поки просто вичікує, повідомляє TorinoGranata з посиланням на Tuttosport.

За інформацією джерела, особисто для Довбика в пріоритеті варіант із туринським клубом. Артем не планує продовжувати кар'єру в Туреччині, а хоче попрацювати під керівництвом хорвата Івана Юріча в Торіно.