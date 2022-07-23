Журналист Игорь Цыганык убежден, что пока нет предпосылок для ухода Артема Довбика из днепровского клуба.

"На этот сезон Довбик остается в Днепре-1. Я так понимаю, что так будет. Есть задача, есть желание, есть возможность попробовать... Скажем так, до квалификации Лиги Европы он остается на 100 процентов.

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Что будет дальше – посмотрим. У него, по-моему, еще два года контракта. Нет такого, что его нужно продавать или переподписывать", – заявил Цыганык в авторской программе на YouTube .

Напомним, среди претендентов на Артема называли Торино, Галатасарай и еще ряд клубов, но ни один из них не удовлетворил финансовые запросы "спортклубовцев" (12-13 млн евро). За днепрян форвард выступает уже 2 года.

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