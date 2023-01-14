"Підписали контракти з трьома новачками. Це Балан, Хондак і Блізніченко. Звісно, потрібно ще підсилення. Хоча б три-чотири виконавці. Можливо, допоможе наш "народний відбір". Уважно переглянемо усіх учасників. Нам точно потрібні захисники, опорник і нападник.

Шевчук офіційно став віце-президентом Вереса

Це, напевно, найважчий рік щодо трансферної політики. Важко знайти гравців, які справді можуть підсилити команду. Але ми працюємо, поповнення точно буде. Зараз декілька гравців з-за кордону думають над нашими пропозиціями.

Поділюся інсайдом. Є шанс, що в команду повернеться футболіст, який раніше вже грав за Верес", – цитує Вірта офіційний сайт рівнян.

Нагадаємо, після переходу В'ячеслава Шевчука на посаду віце-президента клубу Вірт буде поєднувати тренерство з роботою спортивного директора Вереса.

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