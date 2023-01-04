Верес оголосив про проведення відбору для футболістів, повідомляє прес-служба рівнян.

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Кожен охочий, який відповідатиме певним критеріям, зможе продемонструвати свої найкращі якості. За підсумками відбору переможець поїде разом з командою на збори у Туреччину та матиме шанс підписати професійний контракт з клубом.

Перегляд триватиме 4 дні і стартує 15 січня. Основні вимоги для кандидатів: вік 18-28 років, відсутність чинного контракту та позиція у полі. Відбір проводитимуть помічники головного тренера Вереса: Микола Лапко, Сергій Зотов, Дмитро Бабенко. На останньому етапі переможця обиратиме особисто Юрій Вірт.

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