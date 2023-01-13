В'ячеслав Шевчук отримав нову посаду у Вересі, повідомив президент клубу Іван Надеїн під час засідання Наглядової ради.

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43-річний фахівець став віце-президентом рівненського клубу. Раніше він був спортивним директором "червоно-чорних". Представлення Шевчука відбудеться вже найближчим часом.

До слова, посада спортдиректора залишатиметься вакантною – закривати цей напрямок роботи буде головний тренер Вереса Юрій Вірт.

Нагадаємо, на зимову паузу рівняни пішли на 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

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