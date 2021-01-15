"Часом треба хлопцям "напхати", але я дуже рідко це роблю. Це інша молодь. Коли я був молодим, то боявся. Я просто приходив останнім на обід. Щоб всі старші вже поїли, а мене ніхто не бачив і не чув. На масаж ми ходили раз на місяць, а то й два.

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Я не кажу, що це було нормально, але було так. Якщо старший казав принести те і те – ти йшов і без зайвих слів ніс. Я такого собі зараз не дозволяю. Звичайно, я можу щось просити, але я прошу, будь ласка. Я з ними спілкуюсь на рівних. Нема поділу на старших, молодших, хто більше зіграв, хто менше. Всі рівні, і я хочу, щоб було саме так. Вони знають, що я найстарший, повага є. Але я не можу комусь прийти і розказувати – роби те чи те. У нього є особистість і власна думка.

Мені справді імпонує нинішня молодь. Так, є хлопці, яких іноді треба ставити на місце. Є зарозумілі хлопці, які роблять із себе того, ким не є. Ще не дебютували в УПЛ, ім'я собі не зробили, а на тренуваннях можуть розказувати. Таких одиниці, але вони є", – заявив Бойко у інтерв'ю Бомбардир.

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