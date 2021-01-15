Румунський фахівець взяв на перший етап зборів 30 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу. Сьогодні о 8:00 делегація киян взяла курс на Об’єднані Арабські Емірати, які були обрані місцем проведення першого етапу зборів.

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Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербіч, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.

Відзначимо присутність у списку Владислава Ваната. Форвард є найкращим бомбардиром команди U-21 – 11 голів у 12 матчах першої половини сезону. Натомість Костевич, Бурда і Русин продовжуть заліковувати травми, тому з командою не полетіли. Також відсутній Мохаммед Кадірі, який нещодавно повернувся з оренди в тульському Арсеналі.

Динамо планує провести в ОАЕ 3-4 спаринги. Два суперники киян вже відомі – варшавська Легія (18 січня) та солігорський Шахтар Романа Григорчука (21 січня).

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