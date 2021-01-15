"Иногда надо ребятам "напихать", но я очень редко это делаю. Это другая молодежь. Когда я был молодым, то боялся. Я просто приходил последним на обед. Чтобы все старшие уже поели, а меня никто не видел и не слышал. На массаж мы ходили раз в месяц, а то и два.

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Я не говорю, что это было нормально, но было так. Если старший говорил принести то и то – ты шел и без лишних слов нес. Я такого себе сейчас не позволяю. Конечно, я могу что-то просить, но я прошу, пожалуйста. Я с ними общаюсь на равных. Нет разделения на старших, младших, кто больше сыграл, кто меньше. Все равны, и я хочу, чтобы было именно так. Они знают, что я старший, уважение есть. Но я не могу кому-то прийти и рассказывать – делай то или это. У него есть личность и собственное мнение.

Мне действительно импонирует нынешняя молодежь. Да, есть ребята, которых иногда надо ставить на место. Есть заносчивые ребята, которые делают из себя того, кем не являются. Еще не дебютировали в УПЛ, имя себе не сделали, а на тренировках могут рассказывать. Таких единицы, но они есть", – заявил Бойко в интервью Бомбардир.

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