Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич, ныне работающий в польском Заглембе, не отказывается от своих слов в адрес России.

Недавно экс-игрок и тренер Динамо заявил, что самой большой ошибкой в его футбольной жизни стала "поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию". Эти слова Александра Хацкевича привели к настоящей истерике в стране-агрессоре.

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Представители российского издания "Информационное агентство "Высота 102" позвонили тренеру, пытаясь получить у него опровержение или хотя бы объяснение этих слов. Лучше бы они этого не делали – ответ Хацкевича был явно не таким, как они ожидали.

– Как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу сраного Волгограда и сраной России?

– Мне нечего здесь комментировать, – сказал Хацкевич и закончил разговор.

"Ребята, идите нах*й. До свидания", – заявил тренер во время повторного звонка.

– Вы отказываетесь от своих слов?

– Вы меня вообще слышали? Какое отказываюсь? Идите нах*й, – сказал Хацкевич.

Напомним, недавно 50-летний Хацкевич возглавил Заглембе Сосновец – аутсайдера польской Экстраклясы. До этого он работал в Кармиотиссе (Кипр), российском Роторе, киевском Динамо и сборной Беларуси.

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