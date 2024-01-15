Олександр Хацкевич вкотре зазначив, що шкодує про роботу у сусідній країні.

"Мій головний футбольний промах? Я вже говорив про це раніше.

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Я визнаю, що це поїздка у цей сраний Волгоград. Срану Росію", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу Жыццё-маліна.

Нагадаємо, після звільнення з Динамо у 2019-му білоруський фахівець прийняв запрошення з Росії і очолив волгоградський Ротор, в якому пропрацював 2 роки. Він зумів вивести команду в елітний дивізіон після 16 років перерви, але розвинути успіх там не вдалось.

У вересні 2022-го він працевлаштувався у кіпрській Карміотіссі, але протримався там лише півтора місяця. Нині 50-річний наставник перебуває без команди.

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