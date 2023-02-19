Перший неприємний інцидент стався ще до старту матчу проти Осасуни. Команди хвилиною мовчання вшановували пам'ять жертв землетрусу в Туреччині та Сирії, і один бовдур вирішив порушити тишину криком: "Вінісіус – син хвойди!".

Osasuna ile Real Madrid arasında dün oynanan mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulundu.



Saygı duruşu sırasında bir taraftar Vinicius Junior'a küfür etti.pic.twitter.com/RSp0gLgDNK — golvarmi.com (@golvarmi) February 19, 2023

Потім негарним вчинком відзначився і сам бразилець, додає AS. Вінгер Реала боровся з Мої Гомесом поблизу бокової лінії і розраховував заробити штрафний за порушення суперника. Коли ж рефері Мунуера Монтеро показав аут для Осасуни, то Вінісіус вибухнув лайкою у його бік: "Йди на**й, сучий сину". Ймовірно, суддя не почув цих слів, бо не показав зірці Мадрида навіть жовтої (пізніше "гірчичник" таки наздожене Вінісіуса).

Бразилець знаходить час не лише для різноманітних розбірок, а й для гри у футбол. Віні є найрезультативнішим гравцем Реала у нинішньому сезоні – 34 матчі, 16 голів та 8 асистів.

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