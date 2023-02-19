"Йди на**й, сучий сину": зірка Реала почув приниження з трибун, а потім обклав лайкою арбітра
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор продовжує колекціонувати різноманітні скандали.
Перший неприємний інцидент стався ще до старту матчу проти Осасуни. Команди хвилиною мовчання вшановували пам'ять жертв землетрусу в Туреччині та Сирії, і один бовдур вирішив порушити тишину криком: "Вінісіус – син хвойди!".
Потім негарним вчинком відзначився і сам бразилець, додає AS. Вінгер Реала боровся з Мої Гомесом поблизу бокової лінії і розраховував заробити штрафний за порушення суперника. Коли ж рефері Мунуера Монтеро показав аут для Осасуни, то Вінісіус вибухнув лайкою у його бік: "Йди на**й, сучий сину". Ймовірно, суддя не почув цих слів, бо не показав зірці Мадрида навіть жовтої (пізніше "гірчичник" таки наздожене Вінісіуса).
Бразилець знаходить час не лише для різноманітних розбірок, а й для гри у футбол. Віні є найрезультативнішим гравцем Реала у нинішньому сезоні – 34 матчі, 16 голів та 8 асистів.
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