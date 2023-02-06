Балеари з нетерпінням чекали бразильця, який у матчі першого кола на Бернабеу відзначився голом та провокативною поведінкою. Тоді Реал виграв 4:1, але вчорашня помста вийшла дуже солодкою.

Страждання Луніна від власного партнера у відеоогляді матчу Мальорка – Реал – 1:0

Мальорка здобула сенсаційну перемогу, а Вінісіус провів один з найслабших матчів сезону. Правий захисник Мальорки Пабло Маффео буквально "з'їв" зірку Реала. Вінісіус до перерви не створив жодної загрози, та ще й заробив жовту (якраз за фол на Маффео). Коли ж сам вінгер мадридців випрошував порушення, то часто залишався без уваги рефері. Маффео характерним жестом порадив Віні плакати більше.

MAFFEO LLAMÁNDOLE LLORÓN A VINICIUS, ESTOY LLORANDOOOO pic.twitter.com/34BqUqI1DO — Guti (@gutiifcb) February 5, 2023

Згодом до цькування бразильця приєднався Антоніо Раільйо. Капітан Мальорки помітив, як Вінісіус дорогою на перерву зухвало показує емблему Реала в бік гостьових трибун. У другій половині Раільйо пхав свою емблему прямо в обличчя молодому супернику.

Вінісіус, зрештою, заробив бодай пенальті, але Асенсіо його не реалізував. Все це довело до екстазу вболівальників Мальорки. Після гри Вінісіус роздавав автографи, але і тут йому не дали спокою. Група фанатів неподалік кричала йому "брехун, телепень" та інші образи.

Мальорка – Реал: Лунін пропустив диво-гол від партнера і отримав вердикт іспанських ЗМІ – Мадрид "викреслили" з ліги