Зірка Реала пережив пекло – фанати обізвали "телепнем", а суперники змушували плакати і цілувати чужу емблему
Виїзд до Мальорки став справжнім психологічним випробуванням для вінгера Реала Вінісіуса.
Балеари з нетерпінням чекали бразильця, який у матчі першого кола на Бернабеу відзначився голом та провокативною поведінкою. Тоді Реал виграв 4:1, але вчорашня помста вийшла дуже солодкою.
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Мальорка здобула сенсаційну перемогу, а Вінісіус провів один з найслабших матчів сезону. Правий захисник Мальорки Пабло Маффео буквально "з'їв" зірку Реала. Вінісіус до перерви не створив жодної загрози, та ще й заробив жовту (якраз за фол на Маффео). Коли ж сам вінгер мадридців випрошував порушення, то часто залишався без уваги рефері. Маффео характерним жестом порадив Віні плакати більше.
Згодом до цькування бразильця приєднався Антоніо Раільйо. Капітан Мальорки помітив, як Вінісіус дорогою на перерву зухвало показує емблему Реала в бік гостьових трибун. У другій половині Раільйо пхав свою емблему прямо в обличчя молодому супернику.
Вінісіус, зрештою, заробив бодай пенальті, але Асенсіо його не реалізував. Все це довело до екстазу вболівальників Мальорки. Після гри Вінісіус роздавав автографи, але і тут йому не дали спокою. Група фанатів неподалік кричала йому "брехун, телепень" та інші образи.
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