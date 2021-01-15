"Так, можу підтвердити, що Яя Туре увійде до тренерського штабу Олімпіка. Ми сподіваємося, що його багатий досвід виступів в клубах-грандах європейського футболу допоможе нашій команді. Розраховуємо, що університети, які він пройшов в Барселоні та в Манчестер Сіті, він передасть нинішнім футболістам Олімпіка.

Шахаб все ще може приєднатися до Олімпіка на зборах – Климовський не закрив двері перед бунтівником

Їм буде, чому повчитися у такого сильного в минулому гравця, як Туре. Терміни контракту з Туре ми ще не обговорили, тому що якраз обговорюємо. Але можу сказати, що 19 січня Туре вже з'явиться в розташуванні нашої команди на зборі в Туреччині і почне працювати", – зазначив Гельзін у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Яя Туре встиг пограти за інший донецький клуб – Металург. Потім була низка європейських команд, зокрема зіркові часи за Барселону та Манчестер Сіті. Рік тому досвідчений хавбек покинув китайський Циндао Хайню, але про завершення кар'єри гравця офіційно не оголошував.

Луческу розкрив головний секрет успіху футболіста на своєму прикладі – тренер Динамо у незвичному ракурсі