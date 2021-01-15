"Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб Олимпика. Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в Барселоне и в Манчестер Сити, он передаст нынешним футболистам Олимпика.

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Им будет, чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре. Сроки контракта с Туре мы еще не обсудили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать", – отметил Гельзин в комментарии meta-ratings.

Напомним, Яя Туре успел поиграть за другой донецкий клуб – Металлург. Затем был ряд европейских команд, в том числе звездные времена за Барселону и Манчестер Сити. Год назад опытный хавбек покинул китайский Циндао Хайню, но о завершении карьеры игрока официально не объявлял.

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