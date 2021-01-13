Виступаючи в ефірі Antena Stars, 75-річний румунський наставник зачепив кілька дуже особистих тем. Луческу зізнався, що йому важко без найближчих, адже бачить сина і родину в повному складі лише по великих святах. "Бували моменти, коли всі забували про неприємності, які накопичувались протягом року, і зосереджувались на цих святах, де тривала постійна метушня туди-сюди. Зустрічі з сім'ями, друзями, сім'ями друзів, маленькими дітьми. Всі зусилля спрямовували на те, щоб принести дітям радість та надію.

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Після 90-х майже всі розбіглися, хто де знайшов краще місце, і було дуже важко возз'єднати сім'ї. Щоразу, коли це трапляється, відбувається великий підйом емоцій, почуттів. Це неймовірне задоволення – бачити нас знову разом. На жаль, в останні роки мені цього не вдалося". Луческу зізнається, що вже дуже довго не може пережити подібні радощі. Ще тоді, коли син Разван був тренером у Румунії (востаннє у 2014 році), а домнул Мірча приїжджав з Туреччини чи України, всім вдавалося зібратися вдома разом.

"Луче", як його називали протягом багатьох років на батьківщині, стверджує, що сім'я була і завжди буде його найбільшою підтримкою. Відомий тренер переконаний, що саме родина дає людині захист і силу в критичні моменти життя. Відтак Луческу дає велику пораду своїм гравцям: поспішайте створити сім'ю – головний стовп, який лежить в основі успіху кожного. Схоже, це могло б згодитися і футболістам київського Динамо, деякі з яких останнім часом ставали героями світської хроніки через нестабільну ситуацію на особистому фронті. Зокрема, Денис Попов встиг двічі розірвати свої стосунки. Натомість ще раніше екс-кохана Владислава Супряги почала зустрічатися з гравцем Шахтаря.

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"З часом я зрозумів, що дуже важливо рано створити сім’ю. Я був досить егоїстичним, бо робив це заради підтримки своєї роботи, щоб це сприяло футболу. Сім'я завжди дає вам безпеку, а у важкі часи підтримує вас. Коли ви досягли успіху, ціною успіху є заздрість, а ціна невдачі – самотність. Коли ви в біді, почуваєтеся засмучені, сім’я вам допомагає. Ви повинні знайти баланс у всьому цьому – такий баланс створює ваша родина. Я завжди закликав своїх гравців одружуватися якомога раніше, створити сім'ю", – зізнався Луческу.

Зі своєю дружиною Нелі наставник Динамо в шлюбі уже понад 55 років. Саме вона ухвалює більшість рішень у його сім'ї. Лише фінансовими питаннями займається сам Мірча. Решта речей у сфері повноважень Нелі. "Я приймаю фінансові рішення. Про сім’ю піклується в основному дружина. Нелі опікується всіма: правнуками, онуками, Разваном... Вона така слабка, але дуже сильна".

Про їхню першу зустріч, коли симпатія виникла миттєво, головний тренер Динамо досі згадує з особливою теплотою: "Це трапилося в гуртожитку. Ми зустрілися у студентській їдальні. Любов з першого погляду? Це була зацікавленість, яка виникла з першого погляду. Ми не розмовляли, але сіли в один трамвай, я обернувся посеред трамвая, вона – попереду. Зустрілись поглядами. Помітив багаж у її руці. Коли вона зійшла, зійшов і я, хоча мені не потрібно було там виходити. Тож я запропонував взяти її багаж..."

Після того їхні шляхи розійшлися на деякий час. Нелі поїхала до батьків, Мірча – у тренувальний табір. Та вони підтримували зв'язок постійним листуванням. Коли побачилися знову, більше ніколи не виникало бажання розлучатися, хоча робота футболіста і тренера передбачає тривалу відсутність у сім'ї. "Мене довго не було. Нелі проводила із сином більше часу. Бабусі Развана було непереливки, тому що я був дуже молодий, і на канікулах зазвичай хотілося залишатися наодинці з Нелі. Син був ще дуже маленьким, бабуся забирала його до себе.

Він досі дорікає нам, що ми залишали його там на ціле літо. Але з часом я почав брати його з собою майже на всі тренувальні табори, коли перебував у команді Корвінул. У клубі дізналися, що я їздив до Хунедоари не сам, а всією сім'єю, лише через п'ять років", – розповідає Луческу. Тренер переконаний, що роль дружини дуже важлива у будь-якій футбольній сім'ї. На його думку, жінка футболіста – це та особа, яка повинна піклуватися про психологічний стан гравця, а його Нелі впоралась зі своїми обов'язками блискуче.

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