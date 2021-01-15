"На даному етапі Шахаб переведений в дубль і на збори з нами не летить. Але не виключено, що може до нас приєднатися найближчим часом. Якщо він буде працювати і виконувати всі тренерські вимоги з тієї ж віддачею і відповідальністю, яку демонстрував до цього, якщо доведе, що бачить себе в Олімпіку – все буде в порядку, і Шахаб прилетить в розташування першої команди в Туреччині.

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У мене сьогодні з ним була розмова, і Шахаб запевнив, що вже завтра приступає до тренувань з дублерами, при цьому пообіцяв не просто відбувати номер. Я зв'яжуся з тренером дублюючої команди, і в залежності від його вердикту буде ясно, що нам з Шахабом робити далі. Але я впевнений, що цей гравець ще може принести користь команді.

Його контракт із Зорею? Я також, як і ви, читав про це в інтернеті (сміється). Але на сьогоднішній день у клубу немає ніяких офіційних документів з цього приводу", – резюмував Климовський у коментарі Footboom.

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