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Яя Туре продовжить кар'єру в Китаї

3 липня 13:13 327 Читать на русском
Яя Туре продовжить кар'єру в Китаї
Яя Туре / твіттер Циндао Хайню

Івуарійський півзахисник Яя Туре приєднався до Циндао Хайню.

Екс-зірка Манчестер Сіті Яя Туре офіційно приєднався до китайського Циндао Хайню, передає твіттер команди.

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"З початку моєї футбольної кар'єри я завжди любив виклики. Зараз я вирішив прийняти новий і допомогти створити історію футбольного клубу Циндао Хайню.

Це дуже захоплюючий молодий клуб з великим потенціалом. Ми поділяємо ту ж саму філософію – грати у красивий футбол", – поділився Туре у своєму твіттері.

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Теги
Трансфери Світ Китай Яя Туре Яя Туре Циндао Хайню
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