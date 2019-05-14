Циганик пояснив, чому Яя Туре не потрібен Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "ЦиганикLIVE" прокоментував чутки про можливий перехід екс-зірки Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре в Динамо.

"Слова Яя Туре – це більше бажання, аніж реальність. Футболістам у такому віці дуже складно повертати форму. Коли вони у формі, то можуть грати дуже довго. А коли ти припиняєш грати, то після тривалої паузи повернути форму дуже складно.

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Яскравий приклад Гусєва, при всій повазі до Олега Анатолійовича. Він дуже хороший футболіст. Але йому повернутися в основний склад київського Динамо було дуже складно. М’язи втрачають свою еластичність.

Яя Туре може й хотів би повернутися у великий футбол. Гру він розуміє, швидкості йому б вистачило, але фізичні дані не дозволяють. Постояти в центрі поля в Динамо, віддати пас теж може. Але грати?

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При всій повазі до цього футболіста… Він дійсно був одним із найлегендарніших африканських гравців, але роки беруть своє. Напевно, і Роналдінью можна повернути у футбол, і Рівалдо. Голови їм вистачить. І штрафний виконати зможуть. Але щоб грати… Ні!", – сказав Циганик.